Нурмагомедов готов встретиться с победителем боя Фергюсон - Ли в декабре

Российский боец Хабиб Нурмагомедов выразил намерение провести в декабре поединок против победителя боя Тони Фергюсона и Кевина Ли. Бойцы встретятся 7 октября, на кону стоит титул временного чемпиона UFC в легком весе.
- Я знаю, что они оба постоянно говорят обо всех дерьмо, но я не буду этого делать, - сказал Нурмагомедов в интервью MMA Junkie. - Я знаю, что оба они – выдающиеся атлеты, хорошие бойцы. Удачи обоим, желаю избежать травм. Увидимся в декабре. Удачи, парни.
- Ваш прогноз на исход поединка?
- Думаю, 60 на 40 в пользу Фергюсона.
Koira
Хабибик ссыт
15:51
HEAD_SHOT
Хабиб - какой же ты бамбук! Что то когда тебе предлагали Фергюсона , ты сказал что тебе 2 месяцев мало для подготовки, так какого черта ты не смотришь на дату боя Тони с Ли????!!! 7 октября - декабрь, те же 2 месяца! почему ты от других что то требуешь а сам бегаешь от них? Плюс ко всему у тебя не было боев уже долгое время, а победитель из этой пары должен будет по твоему через 2 месяца биться с тобой? невосстановившись после боя сразу готовиться к тебе? Ты наглый физдабол и трус! у тебя была реальная возможность уделать Тони исидеть на троне хоть и временном! А теперь сиди и фердив штаны пока Дана не сочтет нужным вновь на тебя расчитывать....и что то мне подсказывает что он это сделает в лучшем случае к весне.... ну либо даст какого нибудь лузера, которому ты внезапно проиграешь и прощай карьера! Разочаровываешь ты людей!
15:38