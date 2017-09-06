Нурмагомедов готов встретиться с победителем боя Фергюсон - Ли в декабре

Российский боец Хабиб Нурмагомедов выразил намерение провести в декабре поединок против победителя боя Тони Фергюсона и Кевина Ли. Бойцы встретятся 7 октября, на кону стоит титул временного чемпиона UFC в легком весе.

- Я знаю, что они оба постоянно говорят обо всех дерьмо, но я не буду этого делать, - сказал Нурмагомедов в интервью MMA Junkie. - Я знаю, что оба они – выдающиеся атлеты, хорошие бойцы. Удачи обоим, желаю избежать травм. Увидимся в декабре. Удачи, парни.

- Ваш прогноз на исход поединка?

- Думаю, 60 на 40 в пользу Фергюсона.