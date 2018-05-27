Минаков назвал ошибки Яньковой в бою с Джексон

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков рассказал об ошибках Анастасии Яньковой в бою с британкой Кейт Джексон. Поединок в рамках Bellator 200 завершился поражением россиянки единогласным решением судей.

- На мой взгляд, она многое делала неправильно. Например, ей не нужно было с короткой дистанции бить ногами, - сказал Минаков. - У нее хорошая ударная техника, ее нужно использовать, но лучше было бы делать акцент на руках. Если бы она держала дистанцию руками, а не ногами, то шансов попасть и не оказаться в партере было бы больше. Ноги у Насти медленные, удары затянутые, хотя и сильные. Соперница легко перехватывала ноги и переводила бой в партер. У Насти хороший бокс, его нужно использовать. Понятно, что бороться, как соперница, она уже не научиться. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)

Янькова проиграла. Что с ней не так?