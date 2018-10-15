Макгрегор планирует вернуться в октагон 16 марта. Не исключен реванш с Хабибом

Тренер бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что команда ирландца рассматривает вариант с возвращением в октагон 16 марта. По его словам, соперником Конора мог бы стать и Хабиб Нурмагомедов, который победил ирландца на турнире UFC 229.

- Вне зависимости от того, будет это бой с Хабибом или другим соперником, мы рассматриваем вариант возвращения в октагон 16 мата. 17 марта - День Святого Патрика. Бой в Нью-Йорке в канун праздника - это было бы невероятно.