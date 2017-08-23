Макгрегор и Малиньяджи устроили словесную перепалку в Лас-Вегасе. Видео

Бойцы ММА Конор Макгрегор и Пол Малиньяджи устроили словесную перепалку во время церемонии Grand Arrivals в Лас-Вегасе, которая открывает неделю боксерского боя ирландца с Флойдом Мейвезером. У американца, который ранее был спарринг-партнером Макгрегора, возникли претензии к нему по поводу видео их поединка.

Ранее Макгрегор выложил часть боя, в котором отправил Малиньяджи в нокдаун. По версии последнего, ирландец обманул зрителей, потому что этот фрагмент не отражает того, что было на самом деле.

- Покажи, что у тебя есть яйца и выложи спарринг целиком, - заявил Малиньяджи.

- Я надрал тебе задницу, - ответил Макгрегор.