Куницкая проведет чемпионский бой в UFC против Жустину

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца ММА Яны Куницкой, сообщил, что спортсменка проведет свой первый бой в UFC 3 марта. Она сразится за чемпионский пояс в полулегком весе с бразильянкой Кристианой Сайборг Жустину.

- Яна проведет бой с Сайборг на UFC 222, - приводит ТАСС слова Магомедова.

Отметим, турнир состоится в Лас-Вегасе. Бой Куницкой и Сайборг станет главным поединком вечера. Россиянка подписала контракт с UFC в начале этого года. На ее счету 10 побед и 3 поражения в ММА.