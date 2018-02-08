04:12 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Куницкая проведет чемпионский бой в UFC против Жустину

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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца ММА Яны Куницкой, сообщил, что спортсменка проведет свой первый бой в UFC 3 марта. Она сразится за чемпионский пояс в полулегком весе с бразильянкой Кристианой Сайборг Жустину.

- Яна проведет бой с Сайборг на UFC 222, - приводит ТАСС слова Магомедова.

Отметим, турнир состоится в Лас-Вегасе. Бой Куницкой и Сайборг станет главным поединком вечера. Россиянка подписала контракт с UFC в начале этого года. На ее счету 10 побед и 3 поражения в ММА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4939432

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хидетоши Наката

С ходу под танк. Жестоко.

10:09

v_plumbum

Яна- моя ученица.

06:38