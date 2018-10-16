"Какие-то понты у него есть, деньги диктуют свое". Дядя Хабиба - о Макгрегоре

Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал, что он думает о Коноре Макгрегоре.

– Думаете, Конор просто выделывается?

– Не сказал бы. Это его жизнь. Конечно, какие-то понты у него есть, деньги диктуют свое. Все это они считают нормой. Это я и не смог объяснить своему племяннику. Конор рекламирует себя. И Хабиб не должен был вестись на это. Он очень достойно вел себя до окончания боя. Говорил, что ничего не будет делать, даже если ирландец начнет плеваться. (Евгений Петров)

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