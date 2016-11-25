Хабиб Нурмагомедов: "Октагон лучше всяких слов отвечает на все вопросы"

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком дивизионе UFC, высказал мнение о том что успехи и достижения ко многому его обязывают. По словам россиянина, у него есть предложения о сотрудничестве от российских промоушенов, однако он не собирается никуда уходить, пока не завоюет чемпионский пояс.

- Образно говоря, я уже не принадлежу самому себе, - сказал Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24". - От меня ждут, меня просят, от меня даже требуют. Куда я могу уйти? Да, есть предложения от российских промоушенов, в частности, от Fight Nights. Но главное – писать историю, а не зарабатывать деньги. Я стремлюсь к чемпионскому поясу, который позволит создать наследие.

Я вижу разные высказывания соперников в свой адрес, некоторые из них провакационные. Нужно понимать, что это часть шоу. Многие это используют как раскрутку, как давление на соперника. В конечном итоге в октагоне встречаются трое – я, соперник и судья. Поэтому "клетка" лучше всяких слов отвечает на все вопросы.