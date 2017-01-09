Хабиб Нурмагомедов: "Не допускал бы до боев в ММА ребят младше 20 лет"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что в следующем поединке хочет встретиться с Тони Фергюсоном. При этом он не исключил, что этот бой может не состояться.

- Когда ждать ваш следующий бой? - вопрос Нурмагомедову.

- 4 марта. Соперник пока неизвестен, но я хочу встретиться с Тони Фергюсоном. У него в UFC 9 побед подряд, у меня - 8. Надо драться с сильнейшими. Конечно, хотелось бы сразиться за настоящий чемпионский пояс, но Макгрегор взял перерыв… Поэтому надеюсь, что дадут Тони в противники. Если он не захочет - я же не смогу его заставить. Тогда буду драться с тем, кого дадут, там уже будет без разницы.

- Напоследок, хотелось бы узнать ваше мнение, с какого возраста вы бы разрешали выпускать молодых ребят на ринг?

- Если бы я мог это контролировать, то допускал бы ребят не младше 20 лет. Да, в юном возрасте кровь кипит - помню себя в 17 лет. Рвался в драку, просил организовать мне бой, думал, что самый сильный. Но все-таки в боях без правил бьют не мощными боксерскими, а маленькими 4-унцовыми перчатками. Молодежь получает много сечек, нокаутов, сотрясений мозга. К тому же меня самого отец не пускал даже на спарринги до 21 года. Считаю, это правильно.