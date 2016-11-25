Хабиб Нурмагомедов: "Методика отца помогает мне добиваться стопроцентных результатов"

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил, что подход его отца к тренировочному процессу зиждется на разнице психологий между соперниками. По словам спортсмена, в процессе своего становления он часто не соглашался с методикой отца, но со временем раз за разом приходил к тому, что опыт наставника все равно берет верх над амбициями и рвением бойца. Нурмагомедов также добавил, что сейчас он находится в оптимальной форме и готов к достижению заветной цели.

- У моего отца есть специальная методика не только по сгону веса, но и по работе в рамках тренировочного процесса, - сказал Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24". - Его подход связан с разницей психологий между соперниками. Это то, к чему он шел годами. Отец в смешанных единоборствах около 20 лет, он является мастером спорта, который много времени проработал тренером и сформировал свою методику.

В процессе своего становления в качестве профессионального бойца я часто не соглашался с советами и рекомендациями отца, но с годами все равно приходил к тому, что он говорил. Опыт наставника брал верх над моими амбициями и рвением. Как видите, это помогло мне добиться 100-процентного результата. Но останавливаться я не намерен.