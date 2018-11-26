Хабиб Нурмагомедов: "Бой с Мейвезером будет более интересным и для наследия, и в денежном плане, и в плане конкуренции"

Боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что для него поединок с боксером Флойдом Мейвезером будет более интересным. Он также добавил, что сначала надо дождаться решения Атлетической комиссии штата Невада.

6 октября Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 и стал чемпионом в легком весе. После этого в октагоне и за его пределами завязалась массовая драка, в которой участвовали представители команд обоих соперников.

- И для наследия, и, скажем так, в денежном плане, и в плане конкуренции бой с Мейвезером будет более интересным, - приводит "РИА Новости" слова Нурмагомедова. - Потому что людям нравится смотреть за тем, как чемпион падает. А когда чемпион постоянно побеждает, это неинтересно. Он выиграл 50 боев в боксе, мы оба непобежденные бойцы.

Думаю, что наш бой будет вдвойне интересным. И это нас очень мотивирует, - подчеркнул спортсмен. - Но сначала надо дождаться решения Атлетической комиссии штата Невада, а потом можно будет общаться.

По соглашению с UFC Нурмагомедову осталось провести 1 бой. Всего на его счету 27 поединков в профессиональной карьере, в которых одержаны 27 побед.

Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках. Последний из них – в августе 2017 года после возвращения с пенсии против чемпиона UFC Конора Макгрегора (победа техническим нокаутом в 10-м раунде).