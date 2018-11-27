Фергюсон – Хабибу: "Ты отлично работаешь ногами, убегаешь от того, кто готов надрать тебе задницу"

Боец UFC Тони Фергюсон в своем Твиттере обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"Я пытался быть милым, но ты все еще моя сучка, Хабиб, – написал американец. – Ты не можешь боксировать ни с кем, кроме бумажного мешка. Я вижу, как ты и твоя команда оттачиваете работу ног – удираете от тех, кто может надрать вам задницу. Продолжайте в том же духе, ничтожные человечки. Фанаты любят меня больше, чем тебя. Я настоящий чемпион, болван".

У Нурмагомедова намечалось четыре боя с Фергюсоном, но ни один из них не состоялся.