Федор Емельяненко: "Важно быть полезным, приносить пользу, а не то, что твое лицо влезает в кадр одновременно с Владимиром Владимировичем"

Российский боец ММА и глава союза MMA России Федор Емельяненко рассказал про исключение из Совета по спорту при президенте РФ.

- Никаких конфликтов не было. Кому важно, чтоб его лицо показывали в Совете - наверное, для них это важно, - цитирует Емельяненко "Р-Спорт" . - Для меня - слава богу, что меня там больше нет, потому что мне и без этого хватает загруженности и работы.

Совет - организация "текучая", кого-то заводят, кого-то выводят, поэтому, время пришло - меня вывели, завели кого-то другого.

Важно быть полезным, приносить пользу, а не то, что твое лицо влезает в кадр одновременно с Владимиром Владимировичем.