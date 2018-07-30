Федор Емельяненко объяснил, почему не выступает в российских промоушенах

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко сказал, что у него есть предложения от российских промоушенов. 41-летний спортсмен отметил, что не рассматривает их из-за занятости в Bellator.

– Были предложения, но я не имею возможности их обсуждать, пока у меня контракт с Bellator, – цитирует ТАСС Емельяненко. – Контракт не то, чтобы эксклюзивный, просто у меня все время занимает подготовка к боям в Bellator. К тому же сейчас я выступаю в "Гран-при" и не вижу смысла что– либо еще рассматривать. Не вижу смысла выступать чаще.

Следующий бой Емельяненко состоится 13 октября в Нью-Йорке. Его соперником по полуфиналу "Гран-при" Bellator станет американец Чейл Соннен.