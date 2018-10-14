08:36 14 октября | Единоборства / ММА — ММА

Федор Емельяненко: "Не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином"

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко просил руководство организации Bellator не ставить его против соотечественников.

Сегодня Емельяненко в полуфинале техническим нокаутом в первом раунде победил американца Чейла Соннена. Место и дата проведения финального боя с американцем Райаном Бейдером станут известны позднее.

Я просил не ставить меня против россиян, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином.

Многим российским бойцам я лично помогал. И мне не так важно, как ко мне относятся. Для меня важно мое отношение к ним.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5672494

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