Емельяненко опроверг обвинения в шпионаже со стороны ФБР

Боец ММА Федор Емельяненко опроверг слухи о том, что американские спецслужбы подозревали его в шпионаже. Спортсмен дал понять, что это не больше, чем простые разговоры.
– Обвиняли ли меня в том, что я русский шпион? Нет. Ни в коем случае! – сказал на канале One Fight Емельяненко.
Напомним, 29 апреля Емельяненко в рамках Гран-при Bellator на 48-й секунде поединка отправил в нокаут американца Фрэнка Мира. Следующий бой 41-летнего россиянина планируется в сентябре против Чейла Соннена.
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Мне одному кажется, что заголовок сильно не соответсвует тексту новости и Бульвар-Экспресс снова поднабросил на вентилятор?
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