16:32 15 февраля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Дочь российского бойца UFC учится в школе Флориды, где произошло массовое убийство

Трагедия произошла 14 феврfля в школе Паркленда (штат Флорида, США). Фото AFP
Трагедия произошла 14 феврfля в школе Паркленда (штат Флорида, США). Фото AFP

В среду, 14 февраля, в школе Паркленда (штат Флорида, США) произошло массовое убийство учеников. 19-летний Николас Круз вошел в школу с винтовкой и открыл стрельбу. В результате 17 человек погибло, десятки получили ранения. 

Одной из учениц школы, где произошла трагедия, является 16-летняя Полина, дочь российского бойца UFC Алексея Олейника. Спортсмен вместе с семьей живет и тренируется в США. В момент совершения теракта она находилась в школе, но не пострадала. 

Олейник в Твиттере опубликовал видео, как он вместе с женой забирает дочь из школы после трагедии.

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