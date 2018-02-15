Дочь российского бойца UFC учится в школе Флориды, где произошло массовое убийство

В среду, 14 февраля, в школе Паркленда (штат Флорида, США) произошло массовое убийство учеников. 19-летний Николас Круз вошел в школу с винтовкой и открыл стрельбу. В результате 17 человек погибло, десятки получили ранения.

Одной из учениц школы, где произошла трагедия, является 16-летняя Полина, дочь российского бойца UFC Алексея Олейника. Спортсмен вместе с семьей живет и тренируется в США. В момент совершения теракта она находилась в школе, но не пострадала.

Олейник в Твиттере опубликовал видео, как он вместе с женой забирает дочь из школы после трагедии.