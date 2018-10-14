Дмитрий Тарасов: "Хабиб вышел и показал, как надо"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил радость по поводу победы российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в бою за чемпионский титул в легком весе, который остался у россиянина. Нурмагомедов одержал досрочную победу удушающим приемом в четвертом раунде. После этого россиянин покинул октагон и устроил драку с членами команды Макгрегора.
– Хабиб вышел и показал, как надо, – написал в своем Инстаграме Тарасов. – Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона – все наш Президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! Все по делу.
Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости... Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим - бой нашего чемпиона 💂♀@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот - как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона - все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу🇷🇺