Дмитрий Тарасов: "Хабиб вышел и показал, как надо"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил радость по поводу победы российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в бою за чемпионский титул в легком весе, который остался у россиянина. Нурмагомедов одержал досрочную победу удушающим приемом в четвертом раунде. После этого россиянин покинул октагон и устроил драку с членами команды Макгрегора.

– Хабиб вышел и показал, как надо, – написал в своем Инстаграме Тарасов. – Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона – все наш Президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! Все по делу.