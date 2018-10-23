09:45 | Единоборства / ММА — ММА

Центр единоборств в Нижнем Тагиле назовут именем Хабиба Нурмагомедова

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Центр единоборств в Нижнем Тагиле будет назван в честь чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее было объявлено о строительстве нескольких центров единоборств, которые планируется назвать именами известных российских спортсменов.

- Хабиб выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль, – цитирует ТАСС Кремлева.

Нурмагомедов в настоящий момент владеет титулом чемпиона UFC в легком весе, в начале октября он болевым приемом в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5706643

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