Центр единоборств в Нижнем Тагиле назовут именем Хабиба Нурмагомедова

Центр единоборств в Нижнем Тагиле будет назван в честь чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее было объявлено о строительстве нескольких центров единоборств, которые планируется назвать именами известных российских спортсменов.

- Хабиб выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль, – цитирует ТАСС Кремлева.

Нурмагомедов в настоящий момент владеет титулом чемпиона UFC в легком весе, в начале октября он болевым приемом в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора.