Брайан Ортега заявил о желании провести бой с Нурмагомедовым

Американский боец ММА Брайан Ортега высказал желание стать соперником Хабиба Нурмагомедова. Ближайшей ночью ему предстоит бой за звание чемпиона мира в полулегком весе против Макса Холлоуэя в рамках турнира UFC 231 в Торонто (Канада).

- У всех есть список желаний, не так ли? В моем списке есть бой с Максом и бой с Хабибом, - цитирует Ортегу TMZ. - Я смотрел бой Хабиба с Конором Макгрегором и думал, что на месте Конора я действовал бы по-другому. В такой момент понимаешь, что, возможно, нужно встретиться с ним в октагоне, если ты знаешь ответ.

Напомним, 10 декабря Атлетическая комиссия штата Невада вынесет вердикт по делу о беспорядках после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.