Билеты на турнир UFC в Москве будут стоить от 1500 рублей

В пятницу, 1 июня, в 10.00 по московскому времени стартует открытая продажа билетов на первый в истории турнир UFC Fight Night в Москве, который пройдет в "Олимпйиском" 15 сентября. Минимальная цена билетов составит 1500 рублей, максимальная - 32000 рублей.

Отметим, что предпродажа для членов UFC Fight Club уровней Ultimate и Elite стартовала сегодня, 30 июня, в 10.00 по московскому времени. Она продлится 24 часа.

Состав участников турнира пока не анонсирован. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что первый в истории организации турнир в России, скорее всего, пройдет без чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отсчет пошел. У турнира UFC в Москве появилась дата //

Хабиб Нурмагомедов: "Выступлю в России, если это будет основное шоу UFC"

