08:28 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Александр Шлеменко: "Реванш? Ждать его бессмысленно"

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Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, считает, что ждать возможности проведения реванша бессмысленно. Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).

 
Шлеменко - Мусаси.Шлеменко - Мусаси. Как это было

- Он поцарапал мне нос, сидел сзади как мышь, не пытался бить, - цитирует ТАСС Шлеменко. - Это мне не понравилось, такие подлые движения. Реванш? Сколько же мне его ждать теперь, если я дерусь там и так раз в год, а он еще пойдет за титулом в марте, мне нет смысла ждать этого реванша.

Я дал бы раздельное решение в свою пользу, бой надо оценивать не по первому раунду, а по последнему. А если ты в первом раунде чуть-чуть имел преимущество, а в последнем еле устоял, то отдавать победу в таком случае странно. Всегда ценилась концовка, но, оказывается, нет. Прошу прощения у всех болельщиков, которых я подвел, немного мне не хватило.

Шлеменко намерен подать протест на результат боя. Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Данный вердикт болельщики встретили свистом.

Трансляция боя Шлеменко - Мусаси

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4665629

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КОММЕНТАРИИ (1)
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petrovichik

Ну, Шлеменко точно не проиграл,пересмотрел бой ударов у голландца вообще штук 5.

08:47