Александр Шлеменко: "Реванш? Ждать его бессмысленно"

Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, считает, что ждать возможности проведения реванша бессмысленно. Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).

- Он поцарапал мне нос, сидел сзади как мышь, не пытался бить, - цитирует ТАСС Шлеменко. - Это мне не понравилось, такие подлые движения. Реванш? Сколько же мне его ждать теперь, если я дерусь там и так раз в год, а он еще пойдет за титулом в марте, мне нет смысла ждать этого реванша.

Я дал бы раздельное решение в свою пользу, бой надо оценивать не по первому раунду, а по последнему. А если ты в первом раунде чуть-чуть имел преимущество, а в последнем еле устоял, то отдавать победу в таком случае странно. Всегда ценилась концовка, но, оказывается, нет. Прошу прощения у всех болельщиков, которых я подвел, немного мне не хватило.

Шлеменко намерен подать протест на результат боя. Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Данный вердикт болельщики встретили свистом.