Абдулманап Нурмагомедов: "Вопрос о следующем бое Хабиба будет обсуждаться после 10 декабря"

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова сказал, что до 10 декабря нет смысла обсуждать следующий бой его сына. В этот день будет оглашен вердикт Атлетической комиссии штата Невада по инцидентам после боя с Конором Макгрегором. Сразу после окончания боя Нурмагомедов устроил перепалку с представителями команды соперника, а затем перелез через ограждение и принял участие в стычке.

- Наверное, мы все-таки посмотрим, что они будут предлагать нам, - сказал Абдулманап Нурмагомедов, отвечая на вопрос о возможности продления контракта с UFC. Его цитируют "РИА Новости". - Для нас было бы лучше еще провести два боя минимум. Все вопросы будут обсуждаться после 10 декабря, после решения комиссии. Есть вещи, которые мы сейчас комментировать не можем

Ранее в СМИ появилась информация, что UFC планирует провести следующий бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Честно говоря, официальных документов от UFC мы еще не видели, - добавил отец спортсмена. - Нам всегда интересны бои с лучшими бойцами. Но все вопросы - после суда. Не могу сказать точно, будет ли Хабиб присутствовать 10 декабря в США. Но наш адвокат будет на заседании. Надеюсь на лучшее решение и на то, что Хабиб будет продолжать проводить бои в США".