50 Cent - о менеджере Хабиба: "Дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах"

Рэпер 50 Cent (Кертис Джексон) ответил Али Абдель-Азизу, менеджеру бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ранее представитель россиянина заявил, что Хабиб может рассмотреть предложение о переходе в Bellator не менее, чем за 50 миллионов долларов.

"Еще один пример плохого представления. Этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!" - написал 50 Cent в Инстаграме.

50 Cent заявил о возможности перехода Хабиба после того, как тот попал в скандал с потасовкой против команды Конора Макгрегора. Чемпион UFC устроил драку после боя с ирландцем и рискует получить дисквалификацию.