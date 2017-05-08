Владислав Третьяк: "Есть надежда, что Мозякин сыграет на ЧМ-2017"

Президент ФХР Владислав Третьяк после победы сборной России в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) заявил, что нападающий соперника Патрик Хагер должен быть дисквалифицирован за нарушение против капитана Россиян Сергея Мозякина.

– Думаю, что немца дисквалифицируют по полной программе, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Я считаю, что поведение Хагера труднообъяснимо. Это их лучший игрок, он им нужен. Его дисквалифицируют на два матча точно. Я считаю, что непозволительно хоккеистам такое делать.

Он подвел команду, подвел зрителей, ему нет оправданий. Таких игроков надо дисквалифицировать не на один матч, не на два, а на как можно больше. Сегодня все борются с ударом в голову, и все было сделано исподтишка

Надежда есть на то, что сыграет еще Мозякин на чемпионате мира. Сейчас врачи колдуют. Самое главное – определить, какая тяжесть травмы.

Я не знаю, кто составляет расписание, но такой матч всегда вызывает ажиотаж. Это естественно, такая великая победа в нашей стране, поэтому мы всегда готовимся, всегда переживаем, чтобы ветеранам войны сделать подарок. Тренеры, ребята понимали это. Самое главное, что они хорошую игру провели. Самое главное не результат, а солидная игра, особенно в большинстве. 18,5 тысяч людей, много болельщиков приехало из России.

Трансляция матча Германия – Россия