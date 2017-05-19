Теему Селянне: "Жалко, что заявка Финляндии на проведение ЧМ-2021 не победила"

Легенда мирового хоккея Теему Селянне посетовал, что Финляндия не получила право на проведение чемпионата мира по хоккею-2021, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Сегодня на очередном конгрессе ИИХФ было принято решение, что турнир пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск). Напомним, что сборная России уже играла в Минске на мировом первенстве – в 2014 году команда Олега Знарка обыграла в финале турнира сборную Финляндии (5:2).

– Жалко, конечно, что наша заявка не победила, – сказал Селянне. - Мы бы провели прекрасный турнир, в Тампере строится шикарная арена. Она в любом случае будет построена. Пока не знаю, будем ли мы подавать заявку на чемпионат мира-2022. Но хотелось бы. Да, мы будем выступать в Риге на чемпионате мира-2021.