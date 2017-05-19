Сборная России проведет матчи группового турнира ЧМ-2021 в Минске

Сборная России проведет матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Об этом заявил заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров. Матчи в другой группе пройдут в Риге.

Сегодня на очередном конгрессе ИИХФ было принято решение, что турнир пройдет в Латвии и Белоруссии. Напомним, что сборная России уже играла в Минске на мировом первенстве - в 2014 году команда Олега Знарка обыграла в финале турнира сборную Финляндии (5:2).