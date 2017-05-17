Роман Ротенберг: "Сборная России спокойно отнеслась к задержке поезда в Париж"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что задержка отправления поезда, на котором команда должна отправиться из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2017, не нервирует игроков, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Раннее сообщалось, что распорядок сборной не изменится, а отправление намечено на 15.25. Организаторы накормили игроков во время возникшей паузы.

- В распорядке ничего не меняется, - заявил Ротенберг. - Мы сразу направимся на арену.

- Как восприняли поломку поезда?

- Всегда, что бы не происходило в жизни, все - к лучшему.

- Что думаете о четвертьфинале с чехами?

- Сейчас это самая важная игра для нас. Ведем подготовку к ней. Задача - выиграть. О целях на чемпионат говорили раньше.

Напомним, что встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.