Роман Ротенберг: "Сборная России спокойно отнеслась к задержке поезда в Париж"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что задержка отправления поезда, на котором команда должна отправиться из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2017, не нервирует игроков, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
Раннее сообщалось, что распорядок сборной не изменится, а отправление намечено на 15.25. Организаторы накормили игроков во время возникшей паузы.
- В распорядке ничего не меняется, - заявил Ротенберг. - Мы сразу направимся на арену.
- Как восприняли поломку поезда?
- Всегда, что бы не происходило в жизни, все - к лучшему.
- Что думаете о четвертьфинале с чехами?
- Сейчас это самая важная игра для нас. Ведем подготовку к ней. Задача - выиграть. О целях на чемпионат говорили раньше.
Напомним, что встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.
Сборная России так и не может выехать в Париж #ЧМ2017 pic.twitter.com/mqnfgoJKzS– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 мая 2017 г.
marksan
Когда подобное комментирует миллиардер, можно только смеяться!
16:07
Slim Taller
На самолёт чартером денег уже нет?!
16:03
serenky25
Сборная может и нормально, а я на нервах 0,5 уговорил.
15:50
aech_63
Чё, САМ тоже на ж/д платформе бич-пакетами питается?
15:46