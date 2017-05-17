Организаторы накормили сборную России перед отъездом в Париж

Во время паузы, которая возникла из-за поломки поездка и повлекла за собой задержку отправления сборной России в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Чехии, организаторы турнира накормили хоккеистов, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Раннее сообщалось, что распорядок сборной не изменится из-за поломки поездка, а отправление намечено на 15.25 по московскому времени. Команда сразу отправится на тренировку на "АккорХотелс-Арену" и только потом поедет в отель.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.