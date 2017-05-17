Чемпионат мира

15:31 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Организаторы накормили сборную России перед отъездом в Париж

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Во время паузы, которая возникла из-за поломки поездка и повлекла за собой задержку отправления сборной России в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Чехии, организаторы турнира накормили хоккеистов, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Раннее сообщалось, что распорядок сборной не изменится из-за поломки поездка, а отправление намечено на 15.25 по московскому времени. Команда сразу отправится на тренировку на "АккорХотелс-Арену" и только потом поедет в отель.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

А вообще это не глупо есть по дороге? Если организаторы с поездом лажу сделали, то разве не трудно это же сделать с едой?

15:50

Slim Taller

Стесняюсь спросить,а что,до этого не кормили?!

15:49