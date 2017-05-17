Чемпионат мира

15:21 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Распорядок сборной России не изменится из-за поломки поезда

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Задержка отправления поезда сборной России в Париж никак не скажется на распорядке команды в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира с Чехией, сообщает официальный Твиттер ФХР.

Поезд, на котором сборная отправится в Париж, задерживается и отправится в 14:20. Распорядок команды в связи с задержкой не изменится, – говорится в сообщении.

Вчера россияне уступили команде США (3:5) в заключительной встрече группового турнира мирового первенства и заняли второе место в группе А. Поскольку Германия обыграла команду Латвии и заняла четвертое место, Россия сыграет свой матч в плей-офф в столице Франции.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.

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