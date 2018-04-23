Проворов, скорее всего, не сыграет на ЧМ из-за травмы

Известный агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника "Филадельфии" Ивана Проворова прокомментировал возможность появления хоккеиста в составе национальной сборной.

– Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира, – заявил Гандлер. – В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки. В "Филадельфии" пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ, Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что после вылета "Флайерз" из розыгрыша Кубка Стэнли, сборная России объявила о вызове 20-летнего хоккеиста для подготовки к чемпионату мира. В плей-офф Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате – 41 (17+24) очков в 82 встречах.