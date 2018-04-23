Чемпионат мира

12:23 | Хоккей — Чемпионат мира

Проворов, скорее всего, не сыграет на ЧМ из-за травмы

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Известный агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника "Филадельфии" Ивана Проворова прокомментировал возможность появления хоккеиста в составе национальной сборной.

– Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира, – заявил Гандлер. – В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки. В "Филадельфии" пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ, Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что после вылета "Флайерз" из розыгрыша Кубка Стэнли, сборная России объявила о вызове 20-летнего хоккеиста для подготовки к чемпионату мира. В плей-офф Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате – 41 (17+24) очков в 82 встречах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Lunatic Pride

Вот это очень обидно...

13:10

Don

Товарищ Бендер, самый сильный состав без учета НХЛ, а если вызывать всех топовых наших нхловцев, то из олимпийской сборной не больше 5 человек бы играло!

12:53

Товарищ Бендер!

На олимпиаде был самый сильный состав у России,теперь мы дай бог за 3 зацепимся,это будет уже успех.

12:45

ALEXEY959595

Что за фигня??? Тарасенко сломался в последнем матче регулярки, Радулов просто отказался выступать за Сборную, теперь у Проворова травма. Не будет ли в дальнейшем так, что те, на кого мы возлагаем надежды в усилении Сборной по разным причинам не смогут приехать? Ведь та же Канада усиливается

12:41

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