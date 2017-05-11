Никита Кучеров: "Жалко, что у "Вашингтона" не получилось, и особенно жаль Овечкина"

Нападающий сборной России Никита Кучеров после победы над командой Дании (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что у соперника очень сильная команда, а также отметил, что игроки из "Вашингтона" станут хорошим подкреплением для сборной, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Нам не казалось, что игра будет простая, – сказал Кучеров. – Возможно, повлияли два дня отдыха. Начали неважно и где-то зацикливались на индивидуальных действиях. Вместо того чтобы забрасывать поглубже в их зону за двоих защитников и бороться за шайбу. Надо отдать должное датчанам. У них сильная команда, отличную игру провел вратарь. Первые полтора периода они нас потрепали, но, как только мы стали играть в свой хоккей, появились хорошие моменты, и начали забрасывать шайбы.

– Встряхнули перестановки в звеньях?

– Не знаю, мы и на лавочке подсказывали друг другу как играть. У нас дружная команда, и приятно в ней играть. Несмотря на перестановки, с любым выходишь и получаешь удовольствие.

– Прилетают Орлов и Кузнецов.

– Жалко, что у "Вашингтона" не получилось, и особенно жаль Овечкина. Но это жизнь и надо идти дальше. Для нас это хорошее подкрепление. Конечно, мы рады видеть их в команде. Они каждый год приезжают. Видно, что они стремятся играть за сборную, это всегда приятно. Будет вместе играть, и получать удовольствие.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Россия – Дания