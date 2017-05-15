Маккиннон обошел Панарина и Шипачева в списке бомбардиров ЧМ-2017

Нападающий "Колорадо" и сборной Канады Натан Маккиннон вырвался в лидеры в списке бомбардиров чемпионата мира по хоккею-2017. В сегодняшнем матче группового турнира против Норвегии (5:0) форвард отметился тремя голевыми передачами.

Всего на этом турнире он набрал 11 (5+6) очков в шести встречах. На втором месте идет форвард сборной России Артемий Панарин, на счету которого 10 (3+7) очков в четырех встречах. На третьей строчке – Вадим Шипачев, набравший 10 (2+8) очков в пяти играх.

Напомним, что матч Россия – Латвия состоится сегодня, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи