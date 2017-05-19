Евгений Кузнецов: "Второе дыхание? Все зависит от партнеров по команде"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Канадой подчеркнул, что в предыдущей стадии турнира команде было важно обыграть Чехию (3:0), передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам форварда, который сегодня отмечает свое 25-летие, на хоккеистах лежала огромная ответственность.

- Эмоции оставили в игре с Чехией, - вопрос Кузнецову.

- Конечно. Переживали за результат. Четвертьфинал для нас много значил, особенно после невыразительной игры против Америки, после которой все переживали и ходили хмурые. На нас лежала ответственность за результат.

- У вашей тройки открылось второе дыхание?

- Сложно сказать. Все всегда зависит от партнеров. Без разницы, с кем ты играешь. Надо разговаривать, находить связи и показывать на льду. Можно побеждать не только забивая голы.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.