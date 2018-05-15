Егор Шарангович: "Хотел бы попробовать свои силы в Северной Америке"

Нападающий сборной Белоруссии и минского "Динамо" Егор Шарангович после поражения от Словакии (4:7) подвел итоги чемпионата мира.

- Похоже, это единственный матч, в котором у Белоруссии хоть что-то получалось.

- Четыре гола забили. Как за весь чемпионат. Большинство два раза реализовали. И в равных составах два хороших гола забили. Вот этого нам на протяжении всего чемпионата не хватало. Хотелось выиграть хоть последний матч. И вели же в счете. С пятака пропускаем очень много. Это наша самая большая проблема.

- У вас появилось объяснение тому, что произошло в матче с Австрией?

- Такие же ошибки были. С Австрией мы в меньшинстве плохо сыграли. Да и в большинстве. И в нападении. Как обычно ничего в атаке не получалось. 0 голов. Из-за этого и проиграли.

- Рассказывают, что перед матчем с Австрией тренеры заставляли игроков прыгать со штангой.

- Не знаю.

- Вы прыгали?

- Ничего не знаю.

- С какими чувствами покидаете чемпионат мира?

- Чувства не очень хорошие. Потому что мы покинули элитный дивизион. Нету позитива вообще. Но надеемся скоро вернуться.

- Может ли это стать встряской для белорусского хоккея?

- Конечно. Это очень сильно повлияет. Хорошо было, когда мы в элитном дивизионе играли. Это очень хороший уровень. И огромный опыт для игроков. Играешь за страну с топ-командами, проверяешь свои силы. Не очень хорошо, что мы вылетели.

- В страну-то пустят?

- Конечно.

- Вас могут задрафтовать. Вы остаетесь в Минске или уедете?

- Буду ждать драфта. Буду готовиться. Но пока не знаю ничего насчет своего будущего.

- Если задрафтуют, вы готовы ехать в Северную Америку? Или рано еще?

- Я бы хотел попробовать свои силы там. (Игорь ЕРОНКО)

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