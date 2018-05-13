Дмитрий Яшкин: "С Пастрняком и Крейчи замечательно играется"

Нападающий "Сент-Луиса" и сборной Чехии Дмитрий Яшкин после победы над Францией (6:0) в рамках чемпионата мира в Дании поделился мнением о партнерах – Давиде Крейчи и Давиде Пастрняке, с которым играет в первом звене чехов.

– Мы хорошо отыграли с Францией – получился первый период, а потом уже продолжали в том же духе.

С Пастрняком и Крейчи замечательно играется. Мы сразу начали понимать друг друга с первых минут, тем более такая игра с Россией получилась. Старался как можно быстрее приспособиться. Они очень хорошие игроки, с ним легко играть.

Опередить сборную России в турнирной таблице? Это будет уже от нее зависеть, как она будет играть. У нас один матч с Австрией остался. Если мы отыграем так же, как в последних двух матчах, то проблем не возникнет. Нужно в первом периоде хорошо сыграть.

Слежу за группой в Хернинге, но не думаю, что та группа интереснее, чем наша. У них так же 3-4 топ-команды есть, да и результатов неожиданных не больше, чем у нас.​ (Игорь ЕРОНКО)