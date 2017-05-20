Даррен Дрегер: "Эта Канада даже слабее прошлогодней"

Журналист TSN Даррен Дрегер в интервью спецкору "СЭ" в Кельне Игорю Еронко отметил, что сборная Канады, которой в субботу предстоит встретиться с Россией в полуфинале чемпионата мира-2017, является самой слабой по составу за последние годы. По его словам, причина этому - слишком загруженный сезон в НХЛ.

– На ваш взгляд, эта Канада послабее будет, чем дрим-тим-2015?

– Да даже слабее, чем прошлогодняя. Там очень добротный был состав, Макдэвид приезжал. Причин тому много. Сезон был длинным из-за Кубка мира. Обычно желающих сыграть больше, но тут часть ребят устала. А в 2015 году и вовсе Кросби с Сегином приезжали, суперзвезды НХЛ. И это действительно, если рассматривать в перспективе чемпионатов мира, был самый настоящий дрим-тим.

Полное интервью Даррена Дрегера

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.