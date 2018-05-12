Белорусский политик: "Мы никогда не будем хоккейной страной"

Экс-депутат Верховного Совета Белоруссии Павел Знавец считает, что в этой стране нет больших хоккейных традиций, чтобы хорошо выступать на международной уровне. По его мнению, развитию местного хоккея мешает слабая экономика.

Сегодня сборная Белоруссии впервые с 2005 года покинула элитный дивизион чемпионата мира​.

– Почему сборная пока так плохо выступает? Здесь, на мой взгляд, комплекс причин, – приводит Grodno24 слова Знавца. – Мне кажется, у хоккеистов нет большой мотивации к победам, истинного патриотизма. Уверен, что многие и гимн не знают. Но надо также понимать, что Белоруссия никогда не будет хоккейной страной. И никогда не будет наша сборная в лидерах мирового хоккея, так как нет таких традиций. А развитие этого вида спорта – не более чем игры политиков.

Нет эффекта и не будет, потому что хоккей – это отражение нашей экономики, которая работает так же, как и играют белорусские хоккеисты. Надо понимать, что для последних занятий хоккеем – это просто хорошая возможность заработать. Не более того. Молодежь у нас сейчас довольно прагматична. Поэтому не надо посыпать голову пеплом. Хоккеисты играют так, как умеют. Выше головы не прыгнут.

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