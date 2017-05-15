Артис Аболс: "Россия сильнее США и Швеции? По таланту – да. И по игре"

Тренер сборной Латвии Артис Аболс в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды России отметил, что нужно держать в уме встречу с Германией. Однако, по его словам, подопечные все равно будут стараться.

– Вчера говорили, что Мерзликин выйдет в старте. Почему вдруг изменили решение?

– В прятки играем. Хотим запутать и обмануть Россию (смеется). У нас турнирное положение таково, что еще до игры с Россией нам надо держать в уме матч с Германией. Даже если мы обыграем россиян и наберем три очка, нам все равно с немцами придется брать хотя бы очко. Так что как ни крути, а решающая встреча у нас с Германией.

– Джериньш и Спруктс по этим же причинам пропустят встречу?

– Да. Мы два дня подряд играем, немцы два дня отдыхают, к ним еще и Драйзайтль с Грубауэром подъехали. Мы еще не сыграли с Россией, но держим в уме матч с Германией.

– Можно расслабиться сегодня?

– Это плохая идея. Об этом сегодня утром Боб говорил. Да, у нас есть изменения в составе, да, в старте выйдет Пунненовс, второй вратарь, да, главный матч завтра, но мы будем играть в том же стиле. Но мы все равно будем биться и стараться.

– Мерзликин Россию раззадорил, а сам – в кусты.

– Ну да, он раззадорил, чтобы Пунненовсу было лучше играть.

– Сняв лидеров, заранее выбрасываете полотенце?

– Такой вопрос ожидаем. Но даже Боб Хартли – он все-таки реалист. Он понимает, что это Россия. И нам все равно надо брать очки с Германией.

– Россия сильнее США и Швеции?

– По таланту – да. И по игре, то, что они показывают, – они сильнейшие. Да, мы с ними не играли еще, но они всех спокойно обыгрывают. Я скажу, что американцы играли даже быстрее, чем шведы. Особенно после того, как получают шайбу в своей зоне, там защитник сразу подключается, и очень скоростные у них атаки.

– Морально вы уже понимаете, что вам отсюда все равно уезжать или в Париж...

– Или в Ригу, да (смеется). Это ничего не решает. Мы сейчас держим в уме матч с Германией, а куда поедем в итоге – завтра будет видно. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с Латвией, начало матча – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.