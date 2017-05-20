Артемий Панарин: "Могли быть на коне, а оказались...". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:15 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Артемий Панарин: "Могли быть на коне, а оказались..."

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Нападающий сборной России Артемий Панарин после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) заявил, что российская команда достойна большего, чем матч за третье место, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели, - сказал Панарин. - Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали. Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались...

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (8)
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marksan

Повторение матча с США! Один к одному! Два отличных периода и слив третьем с бесконечными удалениями!

19:27

HarryAngel

команда хорошая, но канаки сильнее. почуяв слабину, дожали наших как котят. очень странно что Кучеров пропал. думал он преподнесет сюрпрайз Куперу

19:26

shms

А оказались...под конем.

19:23

Электросталец

лопай хлебушек мериканский, будешь с деревянной медалью

19:23

zenit-2017

Да согласен команда не плохая (по возрасту 2 на ЧМ), может опыта и не хватило плюс психология

19:22

mallwen

Каждый получает то, что заслуживает. Панарин - хорош, команда была хорошая, но с такой психологией на коне всегда будут другие.

19:20

эстонский армеец

Если шведы попадутся в игре за третье место - то будем с деревом!

19:20

NF

Так вместо того, чтобы кружева да пируэты танцевать, нужно было забивать, главный транжирщик ЧМ...

19:19