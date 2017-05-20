Артемий Панарин: "Могли быть на коне, а оказались..."

Нападающий сборной России Артемий Панарин после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) заявил, что российская команда достойна большего, чем матч за третье место, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
- Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели, - сказал Панарин. - Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали. Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались...
Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.
marksan
Повторение матча с США! Один к одному! Два отличных периода и слив третьем с бесконечными удалениями!
19:27
HarryAngel
команда хорошая, но канаки сильнее. почуяв слабину, дожали наших как котят. очень странно что Кучеров пропал. думал он преподнесет сюрпрайз Куперу
19:26
shms
А оказались...под конем.
19:23
Электросталец
лопай хлебушек мериканский, будешь с деревянной медалью
19:23
zenit-2017
Да согласен команда не плохая (по возрасту 2 на ЧМ), может опыта и не хватило плюс психология
19:22
mallwen
Каждый получает то, что заслуживает. Панарин - хорош, команда была хорошая, но с такой психологией на коне всегда будут другие.
19:20
эстонский армеец
Если шведы попадутся в игре за третье место - то будем с деревом!
19:20
NF
Так вместо того, чтобы кружева да пируэты танцевать, нужно было забивать, главный транжирщик ЧМ...
19:19