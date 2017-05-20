Артемий Панарин: "Могли быть на коне, а оказались..."

Нападающий сборной России Артемий Панарин после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) заявил, что российская команда достойна большего, чем матч за третье место, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели, - сказал Панарин. - Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали. Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались...

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада - Россия