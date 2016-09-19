Евгений Кузнецов: "Даже не знаю счет матча Северная Америка – Финляндия"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подчеркнул, что предстоящий матч группового турнира Кубка мира против Северной Америки будет важнейшим для команды на турнире, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Поединок состоится в ночь с понедельника на вторник и начнется в 03.00 по московскому времени.

– Я не смотрел матч молодых звезд Северной Америки и даже не знаю счет матча, – подчеркнул Кузнецов. – Мне все равно. Главное, чтобы мы решили все свои вопросы по игре. Сегодня уже был разбор, мы поняли, что надо исправить, и сделаем это. Для нас это самый важный матч на турнире.