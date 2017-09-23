"Звезда" забросила "Спутнику" 7 шайб

"Звезда" победила "Спутник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 7:3. В другом поединке "Химик" одолел "Челмет" и вышел на второе место в таблице. Лидирует "Нефтяник", который еще ни разу не проиграл в сезоне.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Химик" (Воскресенск) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Куваев - 2 (Чистов), 6:38 - 0:1. Кляузов - 2 (Куваев, Чистов), 27:42 - 0:2. Мошаров - 1 (Никулин), 29:49 - 1:2. Куваев - 3 (мен.), 46:12 - 1:3.

Вратари: Сухачев (57:56) - Трушков.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Миллер - 1 (Бердников), 10:23 - 1:0. Фефелов - 2 (бол., Басков), 22:45 - 1:1. Полищук - 1 (бол., Шин, Шантыка), 25:57 - 2:1. Романцев - 1 (бол.), 43:49 - 2:2. Шин - 4 (Тунхузин, Рымарев), 54:50 - 3:2.

Вратари: Смирягин - Касутин (59:32).

"Сарыарка" (Караганда) - "Ермак" (Ангарск) - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Ердаков - 2 (Зиазов), 2:42 - 1:0. Фильченков - 1 (Воробьев, Михайлов), 22:46 - 1:1. Пайор - 2 (бол., Севанькаев), 44:59 - 1:2. Яковлев - 1 (Михайлов, Фильченков), 47:02 - 1:3. Дервук - 1 (Поляков), 57:04 - 2:3.

Вратари: Гелашвили (59:12) - Борисов.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Звезда" (Чехов) - 3:7 (1:1, 1:4, 1:2)

Голы: Мясищев - 2 (Карнаухов, Николишин), 18:14 - 0:1. Кожевников - 1 (Ситников), 18:56 - 1:1. Кузьменко - 3 (Маккаев, Окулов), 20:11 - 1:2. Николишин - 1 (Карнаухов), 21:19 - 1:3. Светлаков - 1 (Кузьменко), 25:40 - 1:4. Рожков - 1 (Кожевников, Ситников), 29:19 - 2:4. Тимирев - 4 (Подлубошнов, Силаев), 30:05 - 2:5. Антипов - 2 (Окулов), 40:59 - 2:6. Юзеев - 1 (бол., Ищенко, Щанкин), 54:57 - 3:6. Карнаухов - 2 (бол., Николишин, Воронков), 57:56 - 3:7.

Вратари: Аляпкин (Орлов, 25:40) - Самойлов.

"Рубин" (Тюмень) - "Сокол" (Красноярск) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Сергеев - 1 (Гловацкий, Цыганов), 63:06.

Вратари: Назаров - Заливин.