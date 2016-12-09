ТХК в серии буллитов проиграл "Челмету"

"Челмет" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл ТХК (4:3 Б). После 32 игр команда из Твери продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на 2 очка.

В других мачтах "Химик" с минимальным счетом обыграл "Южный Урал" (1:0), "Рязань" одержала победу над "Саровом" (2:0), а "Буран" на родном льду крупно проиграл "Ариаде" (2:6).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Химик" (Воскресенск) - "Южный Урал" (Орск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Богомолов - 2 (бол., Ипатов, Воробьев), 37:11 - 1:0.

Вратари: Синягин - Полошков (59:20).

Судьи: Андрианов, Батурин.

"Рязань" (Рязань) - "Саров" (Саров) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Петраков - 9 (бол., Коренков, Маслов), 32:54 - 1:0. Кривченко - 2 (Коренков, Чванчиков), 37:48 - 2:0.

Вратари: Белов - Тихомиров.

Судья: Дреев.

"Буран" (Воронеж) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Голы: Тихомиров - 3 (Кучкин, Коротеев), 12:20 - 1:0. Нестеров - 5 (Алексеев, Корчемкин), 14:41 - 1:1. Воеводин - 1 (Мурзин, Нестеров), 19:40 - 1:2. Гарифулин - 6 (Борисенков , Чурляев), 25:36 - 1:3. Пузатов - 1 (бол., Иванов, Хайруллин), 31:17 - 1:4. Белозеров - 3 (бол., Агеев, Зеленко), 48:15 - 2:4. Борисенков - 5 (Хайруллин), 52:13 - 2:5. Гарифулин - 7 (Иванов, Хайруллин), 57:10 - 2:6.

Вратари: Пантыкин - Анаркулов (Голованов, 29:18, Анаркулов, 29:34).

Судья: Гордиенко.

ТХК (Тверь) - "Челмет" (Челябинск) - 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Севанькаев - 5 (бол., Шипин), 11:44 - 0:1. Джиошвили - 2 (бол.), 21:38 - 1:1. Шутов - 6, 27:56 - 2:1. Жульдиков - 3 (бол., Шипин), 28:46 - 2:2. Сарваров - 9 (Гурин, Осипов), 55:15 - 3:2. Закарлюкин - 8 (Севанькаев, Жульдиков), 58:41 - 3:3.

Победный буллит: Севанькаев.

Вратари: Самонов - Кузьмин (58:04 - 58:34).

Судьи: Соловьев, Шемякин.