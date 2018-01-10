"СКА-Нева" уступила "Бурану"

"Буран" на своей площадке обыграл "СКА-Неву" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 5:3. "Динамо" из Санкт-Петербурга в овертайме добыло победу над "Рязанью" -3:4.

В других встречах "Молот-Прикамье" уступил "Торпедо" из Усть-Каменогорска (2:3), "Сарыарка" обыграла "Торос" (3:0), "Ижсталь" - "Рубин" (4:3), "Нефтяник" - "Зауралье" (5:1),

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Епимахин - 5 (Андриянов), 4:27 - 1:0. Жуков - 4 (мен.), 5:39 - 2:0. Шин - 13 (мен., Игнашин), 16:07 - 2:1. Милехин - 7 (бол., Далхейсен, Н. Иванов), 20:26 - 2:2. Рымарев - 12 (Ибатуллин, Шин), 39:58 - 2:3.

Вратари: Перевозчиков (58:50) - Гаврилов.

Судьи: Петров, Черезов.

10 января. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Торос" (Нефтекамск) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Тамбиев - 6 (Дюков, Ломако), 0:32 - 0:1. Ломако - 11 (бол., Юксеев, Тамбиев), 15:48 - 0:2. Ломако - 12, 45:47 - 0:3.

Вратари: Хомченко - Гелашвили.

Судьи: Мисюрь, Спирин.

10 января. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Рубин" (Тюмень) - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Сильницкий - 2 (бол., Кодола), 10:04 - 1:0. Кравченко - 6 (бол., Фомичев), 10:31 - 1:1. Кочуров - 6 (Ерофеев), 23:47 - 1:2. Кучкин - 2 (Мнихович, Зотов), 28:45 - 2:2. Николаев - 3 (бол., Хабаров, Трубкин), 37:54 - 3:2. Д. Иванов - 8, 53:49 - 3:3. Шмурыгин - 1 (Федин), 58:37 - 4:3.

Вратари: Кононов - Назаров (58:50 - 59:12, 59:43).

Судьи: Ермолаев, Тютнев.

10 января. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Нефтяник" А (Альметьевск) - "Зауралье" (Курган) - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Голы: Байкеев - 5 (бол., Ложкин, Насыбуллин), 10:26 - 1:0. Ядроец - 5, 15:50 - 2:0. Князев - 10 (Маслов, Железков), 18:00 - 2:1. Ядроец - 6 (бол., Адамчук, Насыбуллин), 21:44 - 3:1. Воеводин - 4 (Хапов, Гильманов), 29:04 - 4:1. Ложкин - 2 (Разумняк, Курепанов), 50:59 - 5:1.

Вратари: Ярославлев (Голубев, 52:05) - Гафиуллин (Загидулин, 21:44).

Судьи: Гофман, Кочетов.

10 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Буран" (Воронеж) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)

Голы: Горшков - 6 (Мурзин, Алешин), 1:23 - 1:0. Акиньшин - 2 (Шипилов, Злобин), 3:34 - 2:0. Гребенников - 3 (Квартальнов, Александров), 20:28 - 2:1. Кныжов - 1 (Холоденин, А. Гимбатов), 41:37 - 2:2. Е. Орлов - 2 (Шипилов), 43:55 - 3:2. Марковин - 2 (Сидляров, Беленький), 44:03 - 4:2. Конозов - 8 (бол., М. Гимбатов), 46:46 - 4:3. Алешин - 5 (Банцерев, Сидляров), 53:51 - 5:3.

Вратари: Заливин - Богданов (Лысенков, 44:03, 59:03).

Судья: Зибинин.10 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Репьях - 11 (Рукин), 0:35 - 1:0. Молодцов - 5 (Кремзер, Петраков), 1:33 - 1:1. Нарзяев - 1 (Фатеев), 7:57 - 2:1. Берлев - 11 (Кремзер), 29:06 - 2:2. Назаревич - 17 (бол., Панков, Молодцов), 46:43 - 2:3. Кудрявцев - 5 (бол., Ковалев, Фатеев), 51:09 - 3:3. А. Шевченко - 20 (Берлев, Мих. Орлов), 60:41 - 3:4.

Вратари: Денисов - Тодыков.

Судьи: Мальцев, Шемякин.

10 января. Рязань. ДС "Олимпийский".