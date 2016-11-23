"СКА-Нева" проиграл "Рязани" и упустил шанс сократить отставание от ТХК

"Рязань" обыграла "СКА-Неву" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Питерский клуб остался на втором месте в турнирной таблице. Его отставание от лидирующего ТХК составляет 5 очков.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Южный Урал" (Орск) - 5:4 Б (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Манушин - 2 (бол., Романов, Железков), 24:28 - 0:1. Абрамов - 6 (Раенко, Епимахин), 25:00 - 1:1. Лебедев - 6 (Андриянов), 25:29 - 2:1. Сметанин - 5, 31:22 - 2:2. Селуянов - 1 (бол., Цапаев, Епимахин), 36:33 - 3:2. Скатов - 2 (Харькин), 45:46 - 3:3. Андриянов - 8 (Ишмаметьев), 46:58 - 4:3. Попов - 3 (Игнатов), 52:06 - 4:4.

Победный буллит: Андриянов.

Вратари: Козубенко - Полошков.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Челмет" (Челябинск) - 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кошурников - 3 (Мошаров), 5:31 - 0:1. Мошаров - 7 (Севанькаев), 34:16 - 0:2. Шакуров - 4 (Бирюков, Щанкин), 35:20 - 1:2. Дубровин - 2 (Васильев, И.С. Иванов), 44:06 - 2:2. Е. Иванов - 7 (Валеев, Мокин), 45:15 - 3:2. Рожков - 5 (Петриков, Тридчиков), 51:10 - 3:3. Е. Иванов - 8 (Мокин), 62:40 - 4:3.

Вратари: Перевозчиков - Сухачев.

"Торос" (Нефтекамск) - "Рубин" (Тюмень) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ячменев - 8 (бол., Шибаев, Антонов), 13:03 - 0:1. Шибаев - 6 (Рыбницкий), 22:36 - 0:2. Черкасов - 5 (Гришин, Карпов), 35:12 - 1:2. Митряков - 2 (Сафаралеев), 59:15 - 1:3.

Вратари: Литвинов - Франскевич.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Зауралье" (Курган) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Панасенко - 2 (бол., Боголейша, Свиязов), 18:25 - 1:0. Бутузов - 2 (Ремов, Дюрягин), 29:53 - 1:1.

Победный буллит: Муштаев.

Вратари: Костенко - Агеев (Гафиуллин, 65:00).

"Рязань" - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Голы: Макс. Мальцев - 7 (бол., Козловский, Орлович-Грудков), 1:46 - 0:1. Аверин - 3 (бол., Юртайкин), 43:55 - 1:1. Ефимов - 7, 44:25 - 2:1. Хисамутдинов - 1 (бол., Алексеев, Крикуненко), 47:22 - 3:1. Конозов - 10 (бол., Тихонов, Милехин), 51:08 - 3:2. Петраков - 7 (п.в.), 59:06 - 4:2.

Вратари: Белов - Скрынник (56:47 - 59:06).

"Буран" (Воронеж) - "Звезда" (Чехов) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Суховерхов - 3 (Кучкин), 10:09 - 1:0. Амиров - 1 (Кальной), 32:14 - 2:0. Пронин - 2 (бол., Пешехонов), 44:57 - 2:1.

Вратари: Пантыкин - Самойлов (59:11).