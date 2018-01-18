"Сарыарка" забросила шесть шайб "Химику", "Зауралье" обыграл "КРС Хэйлунцзян"

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось четыре матча. "Сарыарка" уверенно обыграла "Химик" со счетом 2:1 и продолжает идти на пятом месте в турнирной таблице. В другой встрече "Зауралье" победил "КРС Хэйлунцзян" (3:1), команда занимает четвертую строчку.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Звезда" (Чехов) – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Купцов – 3 (Антипов, Мясищев), 15:56 – 0:1. Игнашин – 10 (Тунхузин, Шин), 35:30 – 1:1.

Победный буллит: Рымарев.

Вратари: Смирягин – Самойлов.

Судья: Ушаков.

18 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Химик" (Воскресенск) – 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Голы: Зиазов – 13 (Альшевский, Тополь), 25:05 – 1:0. Первышин – 1 (Сарваров, Сиксна), 27:41 – 2:0. Шацкий – 6 (Валеев, Кляузов), 29:47 – 2:1. Соколов – 6 (Поляков), 35:26 – 3:1. Соколов – 7 (буллит), 49:40 – 4:1. Зубрицкий – 2 (Назаркин), 50:40 – 5:1. Ломако – 14, 53:27 – 6:1.

Вратари: Гелашвили – Синягин.

Судьи: Петров, Фролов.

18 января. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Зауралье" (Курган) – "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Дюкарев – 13 (мен., Сандер), 3:50 – 1:0. Цыганов – 8 (Янчевский), 21:28 – 2:0. Князев – 11 (бол., Черников, Складниченко), 31:08 – 3:0. Скворцов – 5 (Васильев, Ху), 39:08 – 3:1.

Вратари: Загидулин – Бояршинов (59:16 – 59:22, 59:33).

Судьи: Батурин, Степучев.

18 января. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Рубин" (Тюмень) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Дельнов – 4 (Максимов), 2:05 – 0:1. Боголейша – 3 (бол., Белов), 8:04 – 1:1. Ячменев – 14 (Рогов, Шевченко), 10:24 – 1:2. Ерофеев – 4 (Потякин), 10:53 – 2:2. Дельнов – 5 (Стальнов, Еременко), 22:46 – 2:3. Дельнов – 6 (Стальнов, Соловьев), 46:40 – 2:4.

Вратари: Назаров (51:12 – 53:01, 59:01) – Печурский.

Судьи: Кочетов, Шмаков.

18 января. Тюмень. Дворец спорта.