Питерское "Динамо" одержало в ВХЛ 10-ю победу подряд

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Торпедо" из Усть-Каменогорска в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это десятая победа побед для клуба из Северной столицы. Последний раз динамовцы проигрывали 6 октября "Дизелю" (1:2 Б).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Шантыка - 5 (бол., Полищук, Коротков), 24:08 - 1:0. Нечаев - 1 (Пухов), 24:56 - 1:1. Чувиляев - 2 (Карамнов), 52:40 - 1:2.

Вратари: Смирягин (59:38) - Самонов.

"Сарыарка" (Караганда) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Милехин - 1 (Рыков), 51:13 - 0:1. Орлов - 1 (Антоновский, Альшевский), 59:37 - 1:1.

Победный буллит: Ердаков.

Вратари: Костин (59:33 - 59:37) - Богданов.

"Зауралье" (Курган) - "Рязань" - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Милехин - 4 (Рукин), 3:58 - 0:1. Исаев - 3 (бол., Сандер, Ольшанский), 14:04 - 1:1. Муштаев - 2 (Князев, Болтанов), 26:34 - 2:1. Рехтин - 4 (Цыганов, Колготин), 27:32 - 3:1. Маслов - 4 (бол., Кротиков, Муштаев), 30:18 - 4:1.

Вратари: Загидулин - Черепенин (Денисов, 30:18).

"Рубин" (Тюмень) - "Буран" (Воронеж) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петунин - 3 (Дьяченко), 3:08 - 0:1. Горшков - 2, 41:21 - 0:2.

Вратари: Назаров (58:37) - Заливин.

"Химик" (Воскресенск) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Шашков.

Вратари: Синягин - Хомченко (Федотов, 65:00).

"Звезда" (Чехов) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Огиенко - 1 (Мокин, Карнаухов), 25:24 - 1:0. Филиппов - 5 (бол., Рыжков, Шайхулов), 27:28 - 1:1. Карнаухов - 7 (мен., Мясищев), 33:25 - 2:1. Чистяков - 1, 34:01 - 2:2. Николишин - 4 (Воронков, Мокин), 46:50 - 3:2. Епимахин - 3 (мен.), 50:34 - 3:3. Торяник - 5, 64:01 - 3:4.

Вратари: Третьяк - Перевозчиков.