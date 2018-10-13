Новокузнецкий "Металлург" проиграл "Торпедо" и не смог вернуться в лидеры ВХЛ

"Металлург" из Новокузнецка уступил "Торпедо" из Усть-Каменогорска в регулярном чемпионате ВХЛ. "Кузня" упустила шанс вернуться в лидеры таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Гловацкий - 5 (Капотов, Швалев), 4:49 - 0:1. Шубин - 5 (бол., Земченко), 11:53 - 0:2. Жайлауов - 1 (бол., Белозеров), 18:40 - 1:2. Жайлауов - 2 (Рымарев), 39:51 - 2:2. Шестаков - 4 (Капитуров, Белозеров), 50:12 - 3:2. Шин - 6 (п.в., Капитуров), 59:29 - 4:2.

Вратари: Денисов (Печурский, 11:53) - Литвинов (59:11).

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Лада" (Тольятти) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Ерохин - 2 (бол., Серегин), 14:58 - 1:0. Тымченко - 4 (Лебедев), 57:42 - 2:0. Озолиньш - 4 (Костромитин, Ковалев), 58:51 - 2:1. Дельнов - 3 (п.в.), 59:43 - 3:1.

Вратари: Анаркулов - Скрынник (58:30 - 58:51, 58:58 - 59:43).

"Торос" (Нефтекамск) - "Дизель" (Пенза) - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Дубровский - 2 (Воронин, Бусаров), 43:09 - 1:0. Гиматов - 1 (Чернов), 50:55 - 2:0. Рубинчик - 1 (бол., Кузьмин), 59:42 - 3:0.

Вратари: Федотов - Носов.

"Ижсталь" (Ижевск) - ЦСК ВВС (Самара) - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Набиуллин - 4 (Фазылзянов, Угольников), 15:22 - 0:1. Мнихович - 1, 46:57 - 0:2. Кочуров - 2 (Арефьев), 55:25 - 1:2. Кодола - 2, 57:53 - 2:2. Баженов - 2 (Борисов, Афанасьев), 63:50 - 3:2.

Вратари: Гичев - Коротаев.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Барс" (Казань) - 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Голы: Сумин - 1 (бол., Адамчук, Гильманов), 2:18 - 1:0. Валеев - 4, 9:27 - 1:1. Емец - 2 (Воронков), 15:17 - 1:2. Хапов - 2 (Елисеев, Гильманов), 25:39 - 2:2. Хамидуллин - 4 (Я. Альшевский), 28:08 - 3:2. С. Альшевский - 4, 35:02 - 4:2. Марин - 3 (Фаткуллин, Валеев), 35:34 - 4:3. Адамчук - 1 (Мансуров), 42:45 - 5:3. С. Альшевский - 5 (Воеводин), 53:33 - 6:3.

Вратари: Смирягин - Мифтахов.

"Химик" (Воскресенск) - "Сокол" (Красноярск) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Шевченко - 4 (бол., Мисников, Мальцев), 7:27 - 0:1. Вилков - 2 (Турбин, Мищенко), 33:02 - 0:2. Мисников - 2 (Камалов, Мальцев), 37:21 - 0:3. Павлюков - 2 (бол., Гришин), 43:51 - 1:3. Кириллов - 2 (Губин), 52:51 - 2:3.

Вратари: Трушков (59:34) - Андрюхов.

"Звезда" (Чехов) - "Ермак" (Ангарск) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Раенко - 3 (Дьяков), 6:58 - 0:1. Мокин - 3 (бол., Зыков, Подлубошнов), 19:58 - 1:1. Левицкий - 6 (Ибрагимов, Николишин), 38:58 - 2:1. Бякин - 2 (Рыжков, Подлубошнов), 54:54 - 3:1. Мещеряков - 1 (Филин), 56:57 - 4:1.

Вратари: Самойлов - Никитин.