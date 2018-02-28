"Нефтяник" победил "Ценг Тоу" и вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

"Нефтяник" обыграл "Ценг Тоу" во всех четырех матчах 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Помимо действующих чемпионов лиги, в четвертьфинал за четыре игры пробились "Зауралье" и "СКА-Нева", обыгравшие "Звезду" и "Химик" соответственно.

ВХЛ

1/8 финала

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Чиглинцев - 1 (Ложкин, Гильманов), 9:22 - 0:1. Елисеев - 1 (Шиафотдинов), 13:47 - 1:1. Ячменев - 1, 22:47 - 2:1. Воеводин - 3 (Ляпустин), 27:42 - 2:2. Елисеев - 2 (Крысанов, Моисеев), 40:19 - 3:2. Демидов - 3 (бол., Байкеев, Хамидуллин), 59:25 - 3:3. Воеводин - 4 (Хапов), 84:07 - 3:4.

Вратари: Печурский - Хакимов (Ярославлев, 42:11, 59:05 - 59:25).

"Металлург" (Новокузнецк) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)

Голы: Коростин - 1 (Мусин), 6:59 - 1:0. Ковалев - 1 (Поляков, Ердаков), 15:26 - 1:1. Ердаков - 2 (Желнеровский), 49:05 - 1:2. Тополь - 3 (Зиазов, Альшевский), 52:43 - 1:3. Ердаков - 3, 53:24 - 1:4. Тамбиев - 1 (бол., Ломако), 58:19 - 1:5. Локтев - 2 (Медведев, Коростин), 59:44 - 2:5.

Вратари: Литвинов - Гелашвили.

"Южный Урал" (Орск) - "Ермак" (Ангарск) - 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Голы: Воробьев - 2 (Михайлов, Милюков), 4:19 - 0:1. Васильев - 1 (бол., Чистяков, Марзоев), 24:27 - 1:1. Марзоев - 2 (мен.), 26:35 - 2:1. Дергунов - 1 (Воронин), 28:24 - 2:2. Горбунов - 2 (Карлин), 37:32 - 2:3. Куршук - 1 (бол., Соловьев, Манушин), 40:55 - 3:3. Скатов - 2 (бол., Чугуев, Манухов), 43:30 - 4:3.

Вратари: Перетягин (Пиманкин, 40:00) - Хомутов (Борисов, 58:19).

"Торос" (Нефтекамск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гиматов - 3 (Голованов, Емелин), 32:25 - 1:0. Лихотников - 1 (Далхейсен, Шевченко), 47:35 - 1:1. Шипов - 1 (Джиошвили), 54:56 - 2:1.

Вратари: Хомченко - Смирягин (58:30).

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Ремов - 2 (Синелев), 16:43 - 1:0. Сурсов - 1 (Шайхулов, Попов), 22:30 - 2:0. Назаревич - 1 (Чебыкин), 51:36 - 2:1. Синелев - 1 (Абрамов, Ерохин), 56:13 - 3:1. Берлев - 2 (В. Шевченко), 59:59 - 3:2.

Вратари: Коробов - Тодыков.

"Химик" (Воскресенск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Смирнов - 1 (Квартальнов), 33:04 - 1:0. Алтыбармакян - 1 (бол., Семин), 48:01 - 1:1. Орлович-Грудков - 1 (бол., Макс. Мальцев, Гребенщиков), 54:05 - 1:2.

Вратари: Синягин (59:19) - Мельничук.

"Звезда" (Чехов) - "Зауралье" (Курган) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Черников - 3 (Складниченко), 0:18 - 0:1. Железков - 3 (мен., Цыганов), 18:04 - 0:2.

Вратари: Самойлов (58:58) - Загидулин.

"Саров" - "Сокол" (Красноярск) - 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Голы: Зюзякин - 2 (Ильин, Медведев), 4:53 - 1:0. Есаян - 1 (Миронов), 26:11 - 2:0. Коннов - 2 (Медведев, Есаян), 29:00 - 3:0. Зюзякин - 3 (Курбатов, Горбунов), 31:08 - 4:0. Горбунов - 1 (мен., Ильин, Парфирьев), 33:37 - 5:0. Есаян - 2 (бол., Мисников), 39:02 - 6:0. Андрющенко - 1 (Озолиньш), 44:48 - 6:1.

Вратари: Тихомиров - Петров (Белов, 29:00, Петров, 40:00).