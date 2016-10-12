"Нефтяник" и "Дизель" добились побед

"Нефтяник" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ победил "Кристалл" – 2:0. В другой встрече "Дизель" дома обыграл "Барс" – 3:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Кристалл" (Саратов) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Насыбуллин – 6 (мен., Демидов, Таратунин), 25:46 – 0:1. Чиглинцев – 3 (бол., Широков), 51:28 – 0:2.

Вратари: Летуновский – Рейзвих.

"Дизель" (Пенза) – "Барс" (Казань) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кузьмин – 6 (Волгин, Зотов), 4:31 – 1:0. Д. Тарасов – 1 (бол., Демагин, Ямкин), 25:02 – 2:0. Галеев – 5 (Елисеев), 26:16 – 2:1. Демагин – 1 (Д. Тарасов), 27:45 – 3:1.

Вратари: Мотошин – Билялов (59:12 – 59:41, 59:44).