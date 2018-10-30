"Лада" в овертайме вырвала победу у ЦСК ВВС

"Лада" победила ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Тольяттинский клуб занимает второе место в таблице, отставая на 3 очка от "Рубина".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Тамбов" - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Воронков - 4 (Шингареев, Крашенинников), 11:29 - 0:1. Виксна - 3 (Дыньков, Клочков), 38:13 - 0:2. Белозеров - 11 (Капитуров, Виноградов), 44:47 - 1:2. Шин - 7 (бол., Виноградов), 50:52 - 2:2. Воронков - 5 (Шингареев), 61:36 - 2:3.

Вратари: Печурский - Давлетшин.

"Сарыарка" (Караганда) - "Саров" - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Беляев - 1 (Махановский), 4:25 - 1:0. Борисевич - 1 (Шикун, Мещеряков), 5:51 - 2:0. Шахворостов - 4 (Каштанов), 30:45 - 2:1.

Вратари: Кудрявцев - Суханов (59:22).

"Лада" (Тольятти) - ЦСК ВВС (Самара) - 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Степаненко - 4 (Мнихович), 29:18 - 0:1. Мастрюков - 7 (Кизимов), 42:22 - 1:1. Скачков - 3 (Озолиньш, Андрющенко), 43:33 - 2:1. Майоров - 7 (Тимирев, Чистов), 45:15 - 3:1. Разумняк - 1 (Гареев), 53:09 - 3:2. Разумняк - 2 (Набиуллин, Сыромятников), 56:00 - 3:3. Тимирев - 13 (Возовик), 64:28 - 4:3.

Вратари: Скрынник (64:10) - Коротаев (Жучин, 45:15).